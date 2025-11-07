В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины успешно провели операцию на территории временно оккупированного Крыма, нанеся точечные удары по логистическим объектам врага.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.

ССО атаковали нефтебазу Гвардейская в Крыму: что известно

Беспилотники украинских Сил специальных операций атаковали нефтебазу Гвардейская вблизи поселка Гвардейское на территории временно оккупированного Крыма.

В результате попадания был уничтожен резервуар РВС-400, который на момент удара был полностью заполнен топливом.

Кроме того, в этом же районе поражены два поезда с цистернами на сливной эстакаде — они также были загружены нефтепродуктами.

Параллельно украинские дроны нанесли удары по нефтебазам и складам горюче-смазочных материалов в районе Симферополя, в частности в поселке Битумное.

Там зафиксировано уничтожение объектов резервуарного парка и многочисленные возгорания.

— Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично, эффективно ослабляя военный потенциал противника, — подчеркнули в ССО ВСУ.

Напомним, что 6 ноября очевидцы сообщали о пожарах в поселке Битумное вблизи Симферополя, где расположена нефтебаза Крымнефтесбыт.

Перед тем как горожане увидели огонь, они слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

