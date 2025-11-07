У ніч проти 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України успішно провели операцію на території тимчасово окупованого Криму, завдавши точкових ударів по логістичних об’єктах ворога.

Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.

ССО атакували нафтобазу Гвардійська в Криму: що відомо

Безпілотники українських Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу Гвардійська поблизу селища Гвардійське на території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок влучання було знищено резервуар РВС-400, який на момент удару був повністю заповнений паливом.

Крім того, у цьому ж районі уражено два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді — вони також були завантажені нафтопродуктами.

Паралельно українські дрони завдали ударів по нафтобазах і складах пально-мастильних матеріалів у районі Сімферополя, зокрема в селищі Бітумне.

Там зафіксовано знищення об’єктів резервуарного парку та численні займання.

— Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично, ефективно послаблюючи військовий потенціал противника, — наголосили у ССО ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада очевидці повідомляли про пожежі в селищі Бітумне поблизу Сімферополя, де розташована нафтобаза Кримнафтозбут.

Переди тим як містяни побачили вогонь, вони чули звуки, схожі на проліт безпілотників.

