Партизанское движение Атеш завершило разведку важной нефтебазы Стальной конь вблизи Орла — узла, обеспечивающего топливом крупные группировки российских войск.

Информация обнародована в Telegram-канале движения.

Что происходит на нефтебазе Стальной конь в районе Орла

Агенты Атеш сообщают, что задокументировали расположение резервуаров, подъездных путей и логистических маршрутов базы.

По их данным, через этот комплекс может проходить до 40% топлива, поставляемого для подразделений, задействованных на Харьковском и Курском направлениях.

Движение утверждает, что имеет детализированные схемы объекта и графики поставок.

По словам партизан, нефтебаза охраняется кольцевой системой безопасности с патрулями и внутренними подразделениями, в составе которых есть сотрудники спецслужб.

Охранные меры дополнены сетками против дронов над емкостями и другими техническими барьерами, но, по утверждению агентов, это не устранило уязвимости.

Партизаны движения Атеш заявляют, что имеют источники информации как на периметре, так и внутри инфраструктуры, и детально изучили слабые места объекта — от времени подачи топлива до режимов работы охраны.

– У нас есть люди в тех местах, где враг считает себя в безопасности, – говорится в сообщении движения.

Партизаны заявили, что все собранные координаты и материалы переданы Силам обороны Украины и что такая информация делает этот объект потенциальной целью для точечных ударов в случае тактической необходимости.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Атеш

