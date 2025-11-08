Сегодня, 8 ноября, на государственной границе Украины временно приостановлена работа пропускных пунктов.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Сбой базы данных на украинской границе: что известно

По данным Госпогранслужбы, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

В связи с этим оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется.

ГПСУ просит учесть эту информацию при планировании поездки.

Точное время возобновления работы пока неизвестно.

По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, на пунктах пропуска сейчас ситуация следующая:

Выезд из Украины

Угринов – сосредоточено 10 автомобилей;

Грушев – 10 автомобилей;

Шегини – 10 автомобилей.

Въезд в Украину

Краковец – 40 автомобилей;

Шегини – 25 автомобилей;

Угринов – 10 автомобилей.

