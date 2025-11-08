Сьогодні 8 листопада на державному кордоні України тимчасово припинено роботу пропускних пунктів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Збій бази даних на українському кордоні: що відомо

За даними Держприкордонслужби, причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій у роботі бази даних митниці.

Зараз дивляться

Наразі оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

ДПСУ просить врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

Точний час відновлення роботи наразі невідомий.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, на пунктах пропуску зараз ситуація така:

Виїзд з України

Угринів – зосереджено 10 авто;

Грушів – 10 авто;

Шегині – 10 авто.

В’їзд в Україну

Краківець – 40 авто;

Шегині – 25 авто;

Угринів – 10 авто.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.