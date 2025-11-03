Таможня предупредила о возможных очередях на границе с Польшей: какова причина
- На границе с Польшей возможны очереди из-за внедрения системы EES.
- Все граждане должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы.
С 3 ноября на пунктах пропуска на границе с Польшей (Ягодин — Дорогуск и Устилуг — Зосин) возможно замедление пропуска граждан. Это связано с внедрением цифровой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Очереди на границе с Польшей
Так, с 3 ноября все путешествующие граждане с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы.
Процедура предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет сканировать отпечатки не нужно.
При последующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией.
Таможенники отмечают, что в начале использования этой системы контроль может привести к увеличению времени для проведения таких процедур, поэтому стоит планировать поездки с большим запасом времени или выбирать другие пункты пропуска.
На специальной карте Гостаможслужбы можно следить за очередями в пунктах пропуска на границе Украины.
12 октября сообщалось, что Европейский Союз начинает запуск цифровой системы въезда/выезда (EES) на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Новая биометрическая система контроля (EES) будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе и Украины.
Фото: ГПСУ