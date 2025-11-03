С 3 ноября на пунктах пропуска на границе с Польшей (Ягодин — Дорогуск и Устилуг — Зосин) возможно замедление пропуска граждан. Это связано с внедрением цифровой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (EES).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Очереди на границе с Польшей

Так, с 3 ноября все путешествующие граждане с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы.

Процедура предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет сканировать отпечатки не нужно.

При последующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией.

Таможенники отмечают, что в начале использования этой системы контроль может привести к увеличению времени для проведения таких процедур, поэтому стоит планировать поездки с большим запасом времени или выбирать другие пункты пропуска.

На специальной карте Гостаможслужбы можно следить за очередями в пунктах пропуска на границе Украины.

12 октября сообщалось, что Европейский Союз начинает запуск цифровой системы въезда/выезда (EES) на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Новая биометрическая система контроля (EES) будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Фото: ГПСУ

