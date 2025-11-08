ССО уничтожили комплекс С-400 и склад боеприпасов оккупантов в Крыму
- ССО ВСУ уничтожили склад боеприпасов в селе Удачное вблизи Симферополя.
- Подразделения спецопераций ликвидировали пусковую установку ЗРК С-400 Триумф в селе Уютное.
- Операция проводилась в октябре, сведения о ней держали в секрете для безопасности.
Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма.
В результате ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф и склад боеприпасов 18 армии РФ.
ССО уничтожили комплекс С-400 в Крыму
Об этом сообщило Командование ССО ВСУ.
Операцию провели бойцы Движения сопротивления ССО во взаимодействии с подразделениями Deep Strike. Финальная фаза действий прошла еще 6 октября, однако детали раскрыли только сейчас — из соображений безопасности.
Разведчики Движения сопротивления установили точное месторасположение боеприпасов 18 армии РФ в селе Удачное близ Симферополя.
Информацию подтвердила специальная разведка, после чего в ночь на 6 октября склад был поражен дронами ССО.
В тот же день Силы спецопераций уничтожили пусковую установку мобильного ЗРК С-400 Триумф в селе Уютное возле Евпатории.
ЗРК С-400 – это система, которую враг применяет не только для противовоздушной обороны, но и для ракетных ударов по территории Украины.
Напомним, подразделение ССО и представителей повстанческого движения Черная искра поразили транспортно-заряжающую машину для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.