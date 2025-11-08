Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма.

В результате ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф и склад боеприпасов 18 армии РФ.

ССО уничтожили комплекс С-400 в Крыму

Об этом сообщило Командование ССО ВСУ.

Операцию провели бойцы Движения сопротивления ССО во взаимодействии с подразделениями Deep Strike. Финальная фаза действий прошла еще 6 октября, однако детали раскрыли только сейчас — из соображений безопасности.

Разведчики Движения сопротивления установили точное месторасположение боеприпасов 18 армии РФ в селе Удачное близ Симферополя.

Информацию подтвердила специальная разведка, после чего в ночь на 6 октября склад был поражен дронами ССО.

В тот же день Силы спецопераций уничтожили пусковую установку мобильного ЗРК С-400 Триумф в селе Уютное возле Евпатории.

ЗРК С-400 – это система, которую враг применяет не только для противовоздушной обороны, но и для ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, подразделение ССО и представителей повстанческого движения Черная искра поразили транспортно-заряжающую машину для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.

