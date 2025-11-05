Підрозділ ССО та представників повстанського руху Черная искра уразили транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.

Удар підтвердили 5 листопада Сили спеціальних операцій.

ССО уразили Іскандер

Інцидент стався поблизу села Овсянникове в Курській області РФ.

За повідомленнями, ця машина використовувалась для транспортування, заряджання та підготовки ракет, якими обстрілювали територію України.

Також у нічній операції ССО разом із Черной искрой знищили малогабаритну радіолокаційну станцію 1Л122 Гармонь, що несла чергування поблизу села Нижній Реутець у Курській області.

РЛС виконувала функції виявлення й супроводу повітряних цілей та передавала цілевказання.

У повідомленні наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують завдавати “тисяч порізів” противнику, наближаючи його стратегічне та наступальне послаблення.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада Сили спецоперацій уразили два стратегічні об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

ССО поцілили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу в Республіці Башкортостан, який розташований за понад 1 300 кілометрів від українського кордону.

