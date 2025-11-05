ССО поцілили в транспортно-заряджальну машину Іскандера та РЛС Гармонь під Курськом
- Підрозділ Сил спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом Черная Искра провів успішну операцію на території РФ.
- Уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК Іскандер поблизу села Овсянникове, Курська область.
- Ця машина використовувалася для перевезення та підготовки ракет, якими обстрілювали територію України.
Підрозділ ССО та представників повстанського руху Черная искра уразили транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.
Удар підтвердили 5 листопада Сили спеціальних операцій.
ССО уразили Іскандер
Інцидент стався поблизу села Овсянникове в Курській області РФ.
За повідомленнями, ця машина використовувалась для транспортування, заряджання та підготовки ракет, якими обстрілювали територію України.
Також у нічній операції ССО разом із Черной искрой знищили малогабаритну радіолокаційну станцію 1Л122 Гармонь, що несла чергування поблизу села Нижній Реутець у Курській області.
РЛС виконувала функції виявлення й супроводу повітряних цілей та передавала цілевказання.
У повідомленні наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують завдавати “тисяч порізів” противнику, наближаючи його стратегічне та наступальне послаблення.
Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада Сили спецоперацій уразили два стратегічні об’єкти нафтопереробної галузі РФ.
ССО поцілили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу в Республіці Башкортостан, який розташований за понад 1 300 кілометрів від українського кордону.