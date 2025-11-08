Аварийные отключения света введены в ряде областей Украины в ночь на субботу, 8 ноября. Причина – массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины

Аварийные отключения света в Украине 8 ноября: что известно

В настоящее время известно о введении аварийных отключений света в Киеве и области, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях.

Сейчас смотрят

– Враг снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии, — подчеркнула глава Минэнерго Светлана Гринчук.

Графики задействовали для недопущения перегрузки энергосистемы Украины в результате обстрелов.

По словам министра, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеского удара, чтобы вернуть людям свет, как только позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Гринчук призвала сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Министр подчеркнула, что, несмотря на планы агрессора, “Украина будет иметь свет и тепло этой зимой”.

Комбинированная атака на Украину 8 ноября: что известно

В ночь на 8 ноября РФ совершила комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр, баллистику.

Кроме того, враг уже дважды поднимал в воздух истребители МиГ-31К, с которых запустил гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Кинжалы, в частности, летели в направлении Киева и города Кременчуг (Полтавская область).

Взрывы раздавались в Киеве, пригороде Харькова, Днепре, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.

Известно, что в Днепре повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.