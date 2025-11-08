В Украине введены аварийные отключения света из-за массированной атаки на энергетику
Аварийные отключения света введены в ряде областей Украины в ночь на субботу, 8 ноября. Причина – массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины
Аварийные отключения света в Украине 8 ноября: что известно
В настоящее время известно о введении аварийных отключений света в Киеве и области, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Кировоградской областях.
– Враг снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии, — подчеркнула глава Минэнерго Светлана Гринчук.
Графики задействовали для недопущения перегрузки энергосистемы Украины в результате обстрелов.
По словам министра, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеского удара, чтобы вернуть людям свет, как только позволит ситуация с безопасностью.
Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Гринчук призвала сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Министр подчеркнула, что, несмотря на планы агрессора, “Украина будет иметь свет и тепло этой зимой”.
Комбинированная атака на Украину 8 ноября: что известно
В ночь на 8 ноября РФ совершила комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты Калибр, баллистику.
Кроме того, враг уже дважды поднимал в воздух истребители МиГ-31К, с которых запустил гиперзвуковые ракеты Кинжал.
Кинжалы, в частности, летели в направлении Киева и города Кременчуг (Полтавская область).
Взрывы раздавались в Киеве, пригороде Харькова, Днепре, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.
Известно, что в Днепре повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.