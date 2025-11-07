Серия взрывов в Харькове прогремела во время дроновой и ракетной атаки РФ в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 8 ноября: что известно

Взрывы в Харькове раздались во время масштабной воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали как о вражеских БпЛА в районе города, так и о баллистической угрозе с северо-востока и скоростной цели на Харьковщине.

– В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары, — подчеркнул Синегубов.

Впоследствии он уточнил, что вражеские удары зафиксированы в пригороде Харькова.

Информации о возможных повреждениях и пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, в пригороде было слышно не менее восьми ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

