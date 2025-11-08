Укрзалізниця змінила рух поїздів у трьох областях через пошкодження інфраструктури
Через пошкодження залізничної інфраструктури вночі 8 листопада Укрзалізниця змінила рух поїздів на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Новий розклад руху потягів
В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження залізничної інфраструктури:
на кількох станціях відсутнє електропостачання, а контактна мережа на деяких ділянках зазнала ушкоджень.
Через це частина потягів рухається лише тепловозами, що спричинило значні затримки руху.
На Полтавщині цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:
- №6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)
- №6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)
Тимчасово не курсуватимуть:
- №6361 Ромодан – Гребінка
- №6522/6521 Гребінка – Ніжин
- №6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Орілька
- №6655/6577 Орілька – Берестин – Полтава-Південна
У Харківській області тимчасово не курсуватимуть:
- №6408 Ізюм – Харків-Левада
- №6401 Харків-Пас. – Букине
- №6701 Харків-Пас. – Зміїв
- №6702 Зміїв – Харків-Пас.
- №6951 Світловодськ – Бурти
- №6952 Бурти – Світловодськ
На Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть такі потяги:
- №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1
- №6277 Павлоград-1 — Синельникове-1
Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози.
Також унаслідок пошкоджень низка потягів має суттєві затримки.
Зокрема приміські рейси на Полтавщині й Харківщині курсують із можливими відставаннями на 1,5–2 години.
Станом на 8:00 8 листопада зафіксовано такі затримки поїздів далекого сполучення:
- №720 Київ – Харків — +6 год 30 хв
- №22/21 Харків – Львів — +2 год 30 хв
- №111/112 Львів – Ізюм — +5 год
- №63/64 Львів – Харків — +5 год
- №103/104 Гусарівка – Львів — +4 год
- №17/18 Ужгород – Харків — +3 год 40 хв
- №227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ — +3 год 30 хв
Крім того, для пасажирів поїзда №725 Харків – Київ (Інтерсіті+) організована посадка по Полтаві — туди їх доставляють електропоїздом.
Пасажири поїзда №720 Київ – Харків (Інтерсіті+) будуть довезені з Полтави до Харкова також електропоїздом.
Нагадаємо, що унаслідок вибухів в Дніпрі 8 листопада пошкоджена багатоповерхівка. Там зруйновані квартири у двох під’їздах з 2 по 6 поверхи.
Наразі відомо про одну загиблу та 11 постраждалих. Серед них двоє дітей — 2 та 13 років.
Крім того, у місті пошкоджена інфраструктура.
Уночі 8 листопада лунали також вибухи у передмісті Харкова.
Ворог вдарив керованою авіабомбою по селищу Коротич у Пісочинській громаді.
Там зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.
Крім того, постраждали вісім людей.