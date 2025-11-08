Через пошкодження залізничної інфраструктури вночі 8 листопада Укрзалізниця змінила рух поїздів на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Новий розклад руху потягів

В результаті ворожих ударів по Полтавській області є пошкодження залізничної інфраструктури:

на кількох станціях відсутнє електропостачання, а контактна мережа на деяких ділянках зазнала ушкоджень.

Через це частина потягів рухається лише тепловозами, що спричинило значні затримки руху.

На Полтавщині цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:

№6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)

№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)

Тимчасово не курсуватимуть:

№6361 Ромодан – Гребінка

№6522/6521 Гребінка – Ніжин

№6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Орілька

№6655/6577 Орілька – Берестин – Полтава-Південна

У Харківській області тимчасово не курсуватимуть:

№6408 Ізюм – Харків-Левада

№6401 Харків-Пас. – Букине

№6701 Харків-Пас. – Зміїв

№6702 Зміїв – Харків-Пас.

№6951 Світловодськ – Бурти

№6952 Бурти – Світловодськ

На Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть такі потяги:

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1

№6277 Павлоград-1 — Синельникове-1

Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози.

Також унаслідок пошкоджень низка потягів має суттєві затримки.

Зокрема приміські рейси на Полтавщині й Харківщині курсують із можливими відставаннями на 1,5–2 години.

Станом на 8:00 8 листопада зафіксовано такі затримки поїздів далекого сполучення:

№720 Київ – Харків — +6 год 30 хв

№22/21 Харків – Львів — +2 год 30 хв

№111/112 Львів – Ізюм — +5 год

№63/64 Львів – Харків — +5 год

№103/104 Гусарівка – Львів — +4 год

№17/18 Ужгород – Харків — +3 год 40 хв

№227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ — +3 год 30 хв

Крім того, для пасажирів поїзда №725 Харків – Київ (Інтерсіті+) організована посадка по Полтаві — туди їх доставляють електропоїздом.

Пасажири поїзда №720 Київ – Харків (Інтерсіті+) будуть довезені з Полтави до Харкова також електропоїздом.

Нагадаємо, що унаслідок вибухів в Дніпрі 8 листопада пошкоджена багатоповерхівка. Там зруйновані квартири у двох під’їздах з 2 по 6 поверхи.

Наразі відомо про одну загиблу та 11 постраждалих. Серед них двоє дітей — 2 та 13 років.

Крім того, у місті пошкоджена інфраструктура.

Уночі 8 листопада лунали також вибухи у передмісті Харкова.

Ворог вдарив керованою авіабомбою по селищу Коротич у Пісочинській громаді.

Там зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів.

Крім того, постраждали вісім людей.

