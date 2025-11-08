Гибель 19 человек во время построения на Днепропетровщине: командиру объявили подозрение
- Командир батальона организовал массовое собрание личного состава, несмотря на запрет Генштаба.
- Во время торжеств по территории нанесли ракетно-дроновый удар.
- ДБР сообщило о подозрении за небрежное отношение к службе в условиях военного положения.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, организовал собрание личного состава для торжеств в Днепропетровской области 1 ноября.
Командиру одного из батальонов сообщили о подозрении
Во время мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар, что привело к жертвам среди военных и гражданских.
По данным следствия, в тот день Днепропетровскую область атаковали двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа Искандер и тремя ударными беспилотниками Герань.
В это время на территории базирования украинских военных происходило награждение личного состава.
– Решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства, – отмечают в ДБР.
Как уточнили в Офисе генпрокурора в результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских.
Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
Командир уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения).
Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.
Следствие установило, что кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.