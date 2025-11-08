Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, организовал собрание личного состава для торжеств в Днепропетровской области 1 ноября.

Командиру одного из батальонов сообщили о подозрении

Во время мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар, что привело к жертвам среди военных и гражданских.

По данным следствия, в тот день Днепропетровскую область атаковали двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа Искандер и тремя ударными беспилотниками Герань.

В это время на территории базирования украинских военных происходило награждение личного состава.

– Решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства, – отмечают в ДБР.

Как уточнили в Офисе генпрокурора в результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских.

Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

Командир уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения).

Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.

Следствие установило, что кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.

Источник : ГБР

