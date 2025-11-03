Правоохранительные органы проводят следственные действия после гибели и ранения военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области в результате российского удара 1 ноября.

Об этом сообщил 30-й Корпус морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Удар РФ по Днепропетровской области: реакция ВСУ

В Корпусе морпехов сообщили также, что кроме следственных действий ряд должностных лиц отстранили от занимаемых должностей.

В сообщении говорится, что 1 ноября во время ракетно-дронового удара российских войск по поселку в Самаровском районе Днепропетровской области там находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Там утверждают, что удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца.

Среди погибших и раненых есть как гражданские лица, так и военнослужащие.

Ранее в этот день Государственное бюро расследований сообщило о начале досудебного расследования по факту гибели и ранения украинских военных в результате обстрела Днепропетровской области.

В ГБР отметили, что досудебное расследование осуществляется по части 4 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

