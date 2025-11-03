Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського обстрілу в Дніпропетровській області.

Загибель українських воїнів через удар по Дніпропетровщині

Як повідомили у ДБР, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових.

Внаслідок обстрілу в Дніпропетровській області є загиблі та поранені, проте не уточнюється, скільки саме постраждало українських військових.

Зазначається, що на місце ворожого удару одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин та передумов трагедії.

Зокрема, у ДБР наголосили, що слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином вдалося організувати укриття українських військових.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) чинного Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

