Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру одного з батальйонів, який, попри заборону Генерального штабу ЗСУ, організував зібрання особового складу для урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

Під час заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару, що призвело до жертв серед військових та цивільних.

За даними слідства, того дня Дніпропетровську область атакували двома балістичними ракетами ймовірно типу Іскандер та трьома ударними безпілотниками Герань.

У цей час на території базування українських військових відбувалося нагородження особового складу.

– Рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва, – зазначають у ДБР.

Як уточнили в Офісі генпрокурора внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних.

Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану).

Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових.

Слідство встановило, що окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.

