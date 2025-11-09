С начала прошедших суток произошло 185 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применили 41 ракету и сбросили 71 управляемую бомбу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 667 дронов-камикадзе и осуществили 3 732 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 9 ноября 2025

Ситуация в Украине на 9 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиабомбы и осуществил 169 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лесовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Горехово и Филия.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло десять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку захватчиков.

Потери врага на 9 ноября 2025

личного состава – около 1 151 070 (+970) человек;

танков – 11 3335 (+5);

боевых бронированных машин – 23 545 (+1);

артиллерийских систем – 34 340 (+19);

РСЗО – 1 538;

средств ПВО – 1 239;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактическго уровня – 79 368 (+440);

крылатых ракет – 3 926 (+8);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

