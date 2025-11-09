Карта бойових дій на 9 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 667 дронів-камікадзе та здійснили 3 732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 9 листопада 2025
Ситуація в Україні на 9 листопада 2025
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.
На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
Втрати ворога на 9 листопада 2025
- особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;
- танків – 11 3335 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
- артилерійських систем – 34 340 (+19);
- РСЗВ – 1 538;
- засобів ППО – 1 239;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
- крилатих ракет – 3 926 (+8);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.