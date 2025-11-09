Від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 667 дронів-камікадзе та здійснили 3 732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 9 листопада 2025

карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій

Ситуація в Україні на 9 листопада 2025

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.

Втрати ворога на 9 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;
  • танків – 11 3335 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 545 (+1);
  • артилерійських систем – 34 340 (+19);
  • РСЗВ – 1 538;
  • засобів ППО – 1 239;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);
  • крилатих ракет – 3 926 (+8);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);
  • спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.11.2025
Карта DeepState

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКартаФронт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.