Від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 667 дронів-камікадзе та здійснили 3 732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація в Україні на 9 листопада 2025

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.

Втрати ворога на 9 листопада 2025

особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;

танків – 11 3335 (+5);

бойових броньованих машин – 23 545 (+1);

артилерійських систем – 34 340 (+19);

РСЗВ – 1 538;

засобів ППО – 1 239;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);

крилатих ракет – 3 926 (+8);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

