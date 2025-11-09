На восстановление ТЭС Центрэнерго, которые остановили работу в результате атаки РФ 8 ноября, нужно время, и все будет зависеть от оборудования, необходимого для этого.

Восстановление ТЭС Центрэнерго после обстрела РФ 8 ноября

Вчера, в субботу, 8 ноября, из-за обстрела РФ остановились обе ТЭС Центрэнерго. На их восстановление необходимо время, и оно будет зависеть от оборудования, которое нужно для этого, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Он отметил, что ремонтные работы начинаются сразу, как только позволяет ситуация с безопасностью.

— В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать для того, чтобы восстановить работу оборудования, — сказал Андарак.

Однако в связи с тем, что атака врага произошла только вчера, пока сделать какие-то прогнозы достаточно сложно.

— У нас есть определенный резерв ремонтного оборудования, который мы успели накопить с помощью, в том числе, наших партнеров. Но если это достаточно специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного больше времени, чем нам бы хотелось, — рассказал заместитель министра.

В то же время Андарак отметил, что сотрудники, в частности, Центрэнерго, одного из крупнейших операторов, “всегда демонстрировали чудеса мастерства” и очень быстро восстанавливали после повреждений.

— Надеемся, так будет и в этот раз, — резюмировал чиновник.

Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины после массированной атаки РФ в ночь на 8 ноября остается сложной, поскольку этот обстрел стал одним из самых тяжелых для энергетического сектора за все время полномасштабной войны.

