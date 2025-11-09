Після останнього масованого обстрілу РФ енергетики поступово стабілізують роботу системи, проте їм необхіден час, заявив Артем Некрасов.

Ситуація в енергосистемі України після масового обстрілу

Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки росії в ніч на 8 листопада залишається складною, оскільки цей обстріл став одним з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

– Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час цієї атаки ракет 32 були балістичними, – розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що наразі у більшості регіонів України для всіх категорій споживачів вимушено застосовуються погодинні відключення. Заходи обмеження діятимуть до кінця поточної доби.

У Харківській, Сумській та Полтавській областях на сьогодні найскладніша ситуація. У решті регіонів, де введені обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

Водночас у Харківській області наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Працюють Пункти Незламності, а метрополітен функціонує у режимі укриття. Громадський наземний транспорт продовжує перевезення людей.

На Полтавщині вже триває процес подачі тепла та води.

– Укрзалізниця продовжує рух. Попри відключення електроенергії та перебої із напругою, залізничне сполучення із Харківщиною та Полтавщиною забезпечене, – додав Кулеба.

Він зазначив, що на маршрутами на Полтавщині запустили Food Train – спеціальний потяг, що забезпечує гарячими обідами мешканців громад, які залишаються знеструмленими внаслідок російських атак. За два дні кухарі Food Train запланувати видати понад 2 тис. порцій.

У результаті попередніх атак у кількох областях є довгостроково знеструмленні абоненти, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи проходять з дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити електропостачання.

Міненерго закликає населення за можливості обмежити користування побутовими електроприладами, насамперед у пікові години – з 8 до 11 ранку та з 16 до 20 ввечері. Також у відомстві просять перенести виконання енергоємних процесів на час після 22:00. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу.

Фото: Олексій Кулеба

