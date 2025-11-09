В понедельник, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут введены ограничения в поставках электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение света 10 ноября: что известно

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия масштабных ракетно-дроновых атак, которые Россия направила на энергетические объекты Украины.

Графики отключений:

почасовые отключения: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

ограничение мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отматили, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от текущей ситуации.

Напомним, что в ночь на 7 ноября россияне осуществили масштабную атаку по территории Украины, применив 128 ударных беспилотников Shahed, Гербера и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО сбили или подавили 94 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного дрона в 11 локациях, а также падение обломков в нескольких регионах.

По состоянию на вечер 8 ноября энергосистему Украины удалось частично стабилизировать.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, атака в ночь на 7 ноября “была одной из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты”, что привело к их повреждению.

