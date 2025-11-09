На відновлення ТЕС Центренерго, які зупинили роботу внаслідок атаки РФ 8 листопада, потрібен час і все залежатиме від обладнання, яке необхідно для цього.

Відновлення ТЕС Центренерго після обстрілу РФ 8 листопада

Вчора у суботу, 8 листопада, через обстріл РФ зупинилися обидві ТЕС Центренерго. На їх відновлення необхідний час і він залежатиме від обладнання, яке потрібно для цього, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Він зазначив, що ремонтні роботи розпочинаються відразу, як це дозволяє безпекова ситуація.

– В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування, – сказав Андарак.

Проте у зв’язку з тим, що атака ворога відбулася тільки вчора, наразі зробили якісь прогнози досить важко.

– У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося, – розповів заступник міністра.

Водночас Андарак зауважив, що співробітники зокрема Центренерго, одного з найбільших операторів, “завжди демонстрували дива майстерності” й дуже швидко відновлювали після пошкоджень.

– Сподіваємося, так буде і цього разу, – резюмував посадовець.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною, оскільки цей обстріл став одним з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

