В Уряді дали прогноз щодо відновлення ТЕС Центренерго після обстрілу РФ 8 листопада
- На відновлення обох ТЕС Центренерго необхідний час і він залежатиме від обладнання, яке потрібно для цього.
- Для початку розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань.
- І оскільки атака РФ відбулася тільки вчора, наразі зробили якісь прогнози щодо відновлення досить важко.
На відновлення ТЕС Центренерго, які зупинили роботу внаслідок атаки РФ 8 листопада, потрібен час і все залежатиме від обладнання, яке необхідно для цього.
Вчора у суботу, 8 листопада, через обстріл РФ зупинилися обидві ТЕС Центренерго. На їх відновлення необхідний час і він залежатиме від обладнання, яке потрібно для цього, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини заступник міністра енергетики Роман Андарак.
Він зазначив, що ремонтні роботи розпочинаються відразу, як це дозволяє безпекова ситуація.
– В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування, – сказав Андарак.
Проте у зв’язку з тим, що атака ворога відбулася тільки вчора, наразі зробили якісь прогнози досить важко.
– У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося, – розповів заступник міністра.
Водночас Андарак зауважив, що співробітники зокрема Центренерго, одного з найбільших операторів, “завжди демонстрували дива майстерності” й дуже швидко відновлювали після пошкоджень.
– Сподіваємося, так буде і цього разу, – резюмував посадовець.
Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною, оскільки цей обстріл став одним з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.