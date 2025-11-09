Вчерашний сбой в работе системы таможни произошел в момент, когда серверы автоматически переключились на резервное питание.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Государственной таможенной службы Алевтина Топчиева.

Сбой в работе таможни 8 ноября

По словам Алевтины Топчиевой, все основные серверы таможни оснащены резервным питанием.

— Все основные серверы таможни имеют резервное питание, которое позволяет поддерживать работу системы в случае отсутствия электричества. В данном случае проблемой стало именно автоматическое переключение между основным и резервным питанием. Таможня уже провела проверку соответствующих систем, в ближайшее время будет установлено дополнительное оборудование для повышения надежности резервного питания, — подчеркнула Алевтина Топчиева.

Она рассказала, что в результате перепадов напряжения и аварийного отключения повреждено оборудование автоматического переключения. Почти сразу начались ремонтные работы, и через несколько часов электроснабжение восстановили.

По состоянию на 9 ноября все системы таможни работают, поэтому пропускные операции на границе проходят в штатном режиме.

Государственная таможенная служба 8 ноября в 16:05 сообщила о возобновлении работы информационных систем на границе – началось оформление граждан и транспортных средств.

Движение международных поездов и оформление пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины происходило в штатном режиме.

