Вчорашній збій у роботі системи митниці стався у момент, коли сервери автоматично перемикали на резервне живлення.

Про це в ефірі телемарафону заявила прессекретарка Державної митної служби Алевтина Топчієва.

Збій у роботі на митниці 8 листопада

За словами Алевтини Топчієвої, усі основні сервери митниці оснащені резервним живленням.

– Усі основні сервери митниці мають резервне живлення, яке дозволяє підтримувати роботу системи у разі відсутності електрики. У цьому випадку проблемою стало саме автоматичне перемикання між основним та резервним живленням. Митниця вже провела перевірку відповідних систем, найближчим часом буде встановлене додаткове обладнання для підвищення надійності резервного живлення, – наголосила Алевтина Топчієва.

Вона розповіла, що внаслідок перепадів напруги та аварійного відключення пошкоджено обладнання автоматичного перемикання. Майже одразу розпочали ремонтні роботи, і за кілька годин електропостачання відновили.

Станом на 9 листопада всі системи митниці працюють, тож пропускні операції на кордоні відбуваються у штатному режимі.

Державна митна служба 8 листопада о 16:05 повідомила про відновлення роботи інформаційних систем на кордоні – розпочалося оформлення громадян та транспортних засобів.

Рух міжнародних поїздів та оформлення пасажирів на залізничних пунктах пропуску на вʼїзд та на виїзд з України відбувався у штатному режимі.

