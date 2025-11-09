Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые решения о санкциях против ряда лиц и компаний РФ.

По словам главы государства, это особые санкционные решения.

– Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и “нормализовать” оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении “санкций” против украинских чиновников, в частности, против премьер-министра Украины, — добавил Зеленский.

Он отметил, что такое поведение РФ заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и усложняет принятие решений, направленных на достижение мира.

В новых санкционных списках:

Кирилл Дмитриев – посланник Путина на переговорах с США;

– посланник Путина на переговорах с США; Александр Бугаев – первый заместитель министра просвещения РФ;

– первый заместитель министра просвещения РФ; Александр Зорин – генерал, представитель РФ в переговорной группе;

– генерал, представитель РФ в переговорной группе; Алексей Комков – глава 5-й службы ФСБ;

– глава 5-й службы ФСБ; Оксана Лут – министр сельского хозяйства РФ;

– министр сельского хозяйства РФ; Андрей Омельчук – заместитель министра науки;

– заместитель министра науки; Александр Тупицкий – экс-глава Конституционного суда Украины.

Также под санкциями оказались российские издательства Виче, Питер, Книжный мир, Центрполиграф и Яуза.

— В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, которые работают в правительственных структурах Путина и причастны к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его “кошельков”, функционер российской военной разведки и один из коллаборантов, — добавил президент Украины.

Кроме того, он добавил, что начинается также работа по российским издательствам, которые работают для оправдания агрессии и распространения российской пропаганды в мире. Зеленский подчеркнул, что все в России, ориентированное на войну, должно быть заблокировано.

