Зеленский ввел санкции: в списках – главный переговорщик Путина Дмитриев
- Президент Владимир Зеленский ввел новые санкционные решения против ряда лиц и компаний РФ.
- В новом санкционном списке посланник Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев, а также генерал, представитель РФ в переговорной группе Александр Зорин.
- Как отметил глава государства, также начинается работа относительно российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение пропаганды РФ в мире.
По словам главы государства, это особые санкционные решения.
– Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и “нормализовать” оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении “санкций” против украинских чиновников, в частности, против премьер-министра Украины, — добавил Зеленский.
Он отметил, что такое поведение РФ заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и усложняет принятие решений, направленных на достижение мира.
В новых санкционных списках:
- Кирилл Дмитриев – посланник Путина на переговорах с США;
- Александр Бугаев – первый заместитель министра просвещения РФ;
- Александр Зорин – генерал, представитель РФ в переговорной группе;
- Алексей Комков – глава 5-й службы ФСБ;
- Оксана Лут – министр сельского хозяйства РФ;
- Андрей Омельчук – заместитель министра науки;
- Александр Тупицкий – экс-глава Конституционного суда Украины.
Также под санкциями оказались российские издательства Виче, Питер, Книжный мир, Центрполиграф и Яуза.
— В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, которые работают в правительственных структурах Путина и причастны к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его “кошельков”, функционер российской военной разведки и один из коллаборантов, — добавил президент Украины.
Кроме того, он добавил, что начинается также работа по российским издательствам, которые работают для оправдания агрессии и распространения российской пропаганды в мире. Зеленский подчеркнул, что все в России, ориентированное на войну, должно быть заблокировано.