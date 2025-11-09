Президент України Володимир Зеленський підписав нові рішення про санкції проти низки осіб та компаній РФ.

За словами голови держави, це зараз особливі санкційні рішення.

– Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та “нормалізувати” окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування “санкцій” проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України, – додав Зеленський.

Він зазначив, що така поведінка РФ заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру.

У нових санкційних списках:

Кирило Дмитрієв – посланець Путіна на переговорах із США;

Олександр Бугайов – перший заступник міністра просвіти РФ;

Олександр Зорін – генерал, представник РФ у переговорній групі;

Олексій Комков – голова 5-ї служби ФСБ;

Оксана Лут – міністр сільського господарства РФ;

Андрій Омельчук – заступник міністра науки;

Олександр Тупицький – ексголова Конституційного суду України.

Також під санкції потрапили російські видавництва Віче, Пітер, Книжковий світ, Центрполіграф та Яуза.

– У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його “гаманців”, функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів, – додав президент України.

Крім того, він додав, що починається також робота щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Зеленський наголосив, що все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано.

