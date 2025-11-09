Зеленський запровадив санкції: у списках – головний переговорник Путіна Дмитрієв
- Президент Володимир Зеленський запровадив нові рішення про санкції проти низки осіб та компаній РФ.
- У новому санкційному списку посланець Путіна на переговорах із США, а також генерал, представник РФ у переговорній групі Олександр Зорін.
- Як зауважив голова держави, також починається робота щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення пропаганди РФ у світі.
Президент України Володимир Зеленський підписав нові рішення про санкції проти низки осіб та компаній РФ.
Санкції України проти РФ: Зеленський підписав нові рішення
За словами голови держави, це зараз особливі санкційні рішення.
– Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та “нормалізувати” окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування “санкцій” проти українських посадовців, зокрема проти прем’єр-міністра України, – додав Зеленський.
Він зазначив, що така поведінка РФ заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру.
У нових санкційних списках:
- Кирило Дмитрієв – посланець Путіна на переговорах із США;
- Олександр Бугайов – перший заступник міністра просвіти РФ;
- Олександр Зорін – генерал, представник РФ у переговорній групі;
- Олексій Комков – голова 5-ї служби ФСБ;
- Оксана Лут – міністр сільського господарства РФ;
- Андрій Омельчук – заступник міністра науки;
- Олександр Тупицький – ексголова Конституційного суду України.
Також під санкції потрапили російські видавництва Віче, Пітер, Книжковий світ, Центрполіграф та Яуза.
– У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його “гаманців”, функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів, – додав президент України.
Крім того, він додав, що починається також робота щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Зеленський наголосив, що все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано.