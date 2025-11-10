Российские дроны в воздушном пространстве стран ЕС являются проверкой диктатором Владимиром Путиным Европы.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 ноября.

Дроновые атаки по ЕС: заявление Зеленского

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ находится в состоянии войны с Украиной и гипотетически еще со многими странами в Европе, а дроновыми атаками агрессоры проверяют реакцию европейцев.

Сейчас смотрят

– Все эти дроновые атаки Путина – проверки, на что они способны. Проверка, как будет реагировать Америка на текущую угрозу для европейских стран, входящих в НАТО. Дыма без огня не бывает, и все эти проверки, я считаю, опасны для целостности Европы, – пояснил украинский лидер.

Он призвал европейцев не бояться слова “эскалация” и отвечать на российские действия, ведь Россия не любит слабость и “интеллектуальные ответы”, которые являются слабыми в глазах Кремля.

– Россияне чувствуют эту слабость и хотят, пока никто не набрался сил, давить, нанести вред, взять для себя какой-то дополнительный бенефит. В отношении Украины бенефит такой: чтобы Украина не развивалась, уничтожить идентичность, земли, – привел пример украинский лидер.

Зеленский отметил, что в направлении энергетики россияне хотят получить выгоды от Словакии, Восточной Европы, Венгрии и Германии, чтобы держать их всех на постоянном энергетическом крючке.

– Слабость не рождает диалог с Россией. Для “русских” это слабость и все. А это значит, что можно навязывать свои нарративы. Вот что происходит, – резюмировал он.

Напомним, уже много месяцев во многих странах Европы фиксируются неизвестные дроны.

В частности, 9 ноября из-за нарушения БПЛА воздушного пространства Бельгии начальник штаба обороны ВС Великобритании Ричард Нейтон сообщил, что Лондон направил в эту страну экспертов и технику для укрепления противодроновой защиты.

На прошлой неделе Минобороны ФРГ также подтвердило, что Бундесвер помогает Бельгии в усилении безопасности ее воздушного пространства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.