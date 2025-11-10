Російські дрони у повітряному просторі країн ЄС є перевіркою диктатором Володимиром Путіним Європи.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у понеділок, 10 листопада.

Дронові атаки на ЄС: заява Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що РФ є у стані війни з Україною і гіпотетично ще з багатьма країнами у Європі, а дроновими атаками агресори перевіряють реакцію європейців.

– Всі ці дронові атаки Путіна – перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи, – пояснив український лідер.

Він закликав європейців не боятися слова “ескалація” та відповідати на російські дії, адже Росія не любить слабкість та “інтелектуальні відповіді”, які є слабкими в очах Кремля.

– Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили, тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт. Щодо України бенефіт такий: щоб Україна не розвивалася, знищити ідентичність, землі, – привів приклад український лідер.

Зеленський зауважив, що в енергетиці росіяни хочуть отримати бенефіти зі Словаччини, Східної Європи, Угорщини та Німеччини, щоб тримати їх усіх на постійному енергетичному гачку.

– Слабкість не народжує діалог із Росією. Для “рускіх” це слабкість і все. А це значить, що можна нав’язувати свої наративи. Ось що відбувається, – резюмував він.

Нагадаємо, уже багато місяців у багатьох країнах Європи фіксуються невідомі дрони.

Зокрема, 9 листопада через порушення БпЛА повітряного простору Бельгії начальник штабу оборони ЗС Великої Британії Річард Найтон повідомив, що Лондон направив у цю країну експертів і техніку для зміцнення протидронового захисту.

Минулого тижня Міноборони ФРН також підтвердило, що Бундесвер допомагає Бельгії у посиленні безпеки її повітряного простору.

