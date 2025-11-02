Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что подозрительные дроны, которые были замечены над бельгийскими военными базами в течение выходных, имели целью шпионить за истребителями и боеприпасами.

Неизвестные дроны шпионили над военными базами

В Бельгии начали расследование после того, как над военной базой Кляйне-Брогель, расположенной на востоке страны, были зафиксированы новые подозрительные дроны.

— Они (дроны. – Ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы и другую стратегически важную информацию, – сказал Франкен.

Глава Министерства обороны Бельгии не стал прямо обвинять Россию в последних случаях вторжения дронов, но намекнул, что других очевидных виновников почти нет.

— Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Являются ли это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие, – отметил министр.

Франкен добавил, что современная война – “это действительно война дронов, и Министерство обороны должно к этому подготовиться”.

Ожидается, что на следующей неделе министр обороны Бельгии представит план стоимостью €50 млн развертывания национальной системы противодействия дронам.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование из-за появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Это произошло после того, как над одной из военных баз в Валлонии дважды были замечены неизвестные беспилотники.

Напомним, в начале этой недели министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO пообещал, что НАТО “сравняет Москву с землей”, если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.

