С начала прошедших суток произошло 248 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов и сбросили 81 управляемую бомбу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 423 дрона-камикадзе и осуществили 2 681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 10 ноября 2025

Потери врага на 10 ноября 2025

личного состава – около 1 152 160 (+1090);

танков – 11 3342 (+7);

боевых бронированных машин – 23 552 (+7);

артиллерийских систем – 34 349 (+9);

РСЗО – 1 538;

средств ПВО – 1 239;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

