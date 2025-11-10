С начала прошедших суток произошло 248 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов и сбросили 81 управляемую бомбу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 423 дрона-камикадзе и осуществили 2 681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 10 ноября 2025

карта бойових дій
карта бойових дій

Потери врага на 10 ноября 2025

  • личного состава – около 1 152 160 (+1090);
  • танков – 11 3342 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 552 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 349 (+9);
  • РСЗО – 1 538;
  • средств ПВО – 1 239;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);
  • крылатых ракет – 3 926;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);
  • специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Карта DeepState

