Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.
Карта боевых действий на 10 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 248 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов и сбросили 81 управляемую бомбу.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 423 дрона-камикадзе и осуществили 2 681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Сейчас смотрят
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 10 ноября 2025
Потери врага на 10 ноября 2025
- личного состава – около 1 152 160 (+1090);
- танков – 11 3342 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 552 (+7);
- артиллерийских систем – 34 349 (+9);
- РСЗО – 1 538;
- средств ПВО – 1 239;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 356-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.