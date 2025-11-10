Від початку минулої доби відбулося 248 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 27 авіаційних ударів і скинули 81 керовану бомбу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 1 423 дронів-камікадзе та здійснили 2 681 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 10 листопада 2025

Втрати ворога на 10 листопада 2025

особового складу – близько 1 152 160 (+1090) осіб;

танків – 11 3342 (+7);

бойових броньованих машин – 23 552 (+7);

артилерійських систем – 34 349 (+9);

РСЗВ – 1 538;

засобів ППО – 1 239;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 957 (+77);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

