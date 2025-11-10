В Верховной Раде Украины зарегистрированы два проекта постановлений об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Соответствующие документы появились на сайте парламента под номерами 14200 и 14201.

Проекты постановлений об увольнении Галущенко и Гринчук: что известно

Инициатором внесения проектов стал народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк.

Сейчас смотрят

Пока сами документы и пояснительные записки к ним еще не опубликованы, однако в своем Telegram-канале Железняк объяснил мотивы инициативы.

По его словам, Галущенко предлагается уволить из-за “системной коррупции, провала подготовки к защите энергетики и связей с предателем Деркачем”.

Что касается министра энергетики Светланы Гринчук, депутат отметил, что она якобы является “представителем интересов Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы на посту министра экологии”.

Глава Минэнерго прокомментировала наличие проекта постановления о своем увольнении на сайте Верховной Рады.

— Я не буду сейчас на это реагировать, потому что я не понимаю претензий… Я бы не хотела реагировать на домыслы, которые публикуются, и на заявления, которые делаются. Я делаю свою работу, — заявила Гринчук.

Что известно о расследовании коррупции в сфере энергетики

В понедельник, 10 ноября, стало известно о проведении обысков у бывшего министра энергетики Германа Галущенко детективами НАБУ.

Аналогичные следственные действия прошли в Энергоатоме и у бизнесмена Тимура Миндича.

Впоследствии НАБУ и САП сообщили, что начали масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере.

Отмечается, что участники преступной организации организовали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности Энергоатом.

Детективы задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица.

Легализацию незаконно полученных средств осуществлял отдельный офис организации, расположенный в центре Киева, в помещении, принадлежащем семье экс-депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

— Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась “черная бухгалтерия” и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины, – говорится в сообщении.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через него прошло около $100 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.