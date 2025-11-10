У Верховній Раді України зареєстровано два проєкти постанов щодо звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Відповідні документи з’явилися на офіційному сайті парламенту під номерами 14200 та 14201.

Проєкти постанов про звільнення Галущенко та Гринчук: що відомо

Ініціатором внесення проєктів став народний депутат із фракції Голос Ярослав Железняк.

Зараз дивляться

Наразі самі документи та пояснювальні записки до них ще не опубліковані, проте у своєму Telegram-каналі Железняк пояснив мотиви ініціативи.

За його словами, Галущенка пропонується звільнити через “системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Деркачем”.

Щодо міністерки енергетики Світлани Гринчук, депутат зазначив, що вона нібито є “представником інтересів Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології”.

Глава Міненерго прокоментувала наявність постанови про своє звільнення на сайті Верховної Ради.

– Я не буду зараз на це реагувати, тому що я не розумію претензій… Я б не хотіла реагувати на домисли, які публікуються, та на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу, – заявила Гринчук.

Що відомо про розслідування корупції у сфері енергетики

У понеділок, 10 листопада, стало відомо про проведення обшуків у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка детективами НАБУ.

Слідчі дії відбулися в Енергоатомі та у бізнесмена Тимура Міндіча.

Згодом НАБУ та САП повідомили, що розпочали масштабну операцію з викриття корупційних схем у енергетичній сфері.

Зазначається, що учасники злочинної організації організували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема Енергоатом.

Детективи задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи.

Легалізацію незаконно отриманих коштів здійснював окремий офіс організації, розташований у центрі Києва, у приміщенні, що належить родині ексдепутата та нині сенатора РФ Андрія Деркача.

– Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України, – йдеться в повідомленні.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.