Глава Минэнерго Светала Гринчук прокомментировала операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которую проводят НАБУ и САП. Чиновница заявила о “теневой терпимости к коррупции”.

Об этом Гринчук заявила на брифинге.

Гринчук о расследовании НАБУ и САП в сфере энергетики

По ее словам, со стороны компании Энергоатом оказывается полное содействие всем следственным действиям. Предоставляются все запрашиваемые документы.

Компания не оказывает сопротивления или сокрытия и открыта к работе с правоохранительными органами.

— Для меня, как для министра энергетики, важно, чтобы следственные действия проходили прозрачно, открыто. И все лица, если таковые будут установлены и будет доказана их вина, должны быть привлечены к ответственности. Нулевая терпимость к коррупции, — подчеркнула она.

Гринчук также заявила, что Игорь Миронюк, который был в обнародованных НАБУ материалах, не является ее советником.

— Насколько я знаю, у предыдущего министра (Германа Галущенко. – Ред.) такого советника также нет, – добавила она.

Света Гринчук ранее была заместителем Германа Галущенко.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Галущенко с должности министра юстиции Украины и министра энергетики Гринчук.

— Я не буду сейчас на это реагировать, потому что я не понимаю претензий… Я бы не хотела реагировать на домыслы, которые публикуются, и на заявления, которые делаются. Я делаю свою работу, – отметила она.

Расследование НАБУ и САП в сфере энергетики

Напомним, 10 ноября стало известно, что у экс-министра энергетики Германа Галущенко проводили обыски детективы НАБУ. Также обыски проходили в Энергоатоме.

Детективы Национального антикоррупционного бюро также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу.

Впоследствии НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

По данным НАБУ, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом.

НАБУ и САП разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный бизнесмен, другие лица.

Детективы сообщили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Его помещение принадлежит семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

— Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины, — говорится в сообщении.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через него прошло около $100 млн.

