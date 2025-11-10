Президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ и САП в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что каждый, кто был вовлечен в коррупционные схемы, должен получить надлежащий процессуальный ответ.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

Зеленский о расследовании в сфере энергетики

— Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания необходима. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль, — отметил президент.

По словам Зеленского, чиновники, которые участвовали в коррупционных схемах, должны быть привлечены к ответственности.

Сейчас смотрят

— Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами, и так работать, как это нужно для результата, — заявил глава государства.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил Суспільному о необходимости наказания участников коррупционных схем.

— Очевидно, что должно быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение — должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это, — отметил он.

Советник уточнил, что пока есть только несколько видео от НАБУ. По его словам, как только появятся юридические детали, Офис президента будет поддерживать и “другие процессуальные действия”.

О ситуации на фронте

Президент сообщил, что получил доклады о ситуации на фронте.

Зеленский подчеркнул, что “никаких значительных результатов у оккупантов нет”, и это «чрезвычайно важно».

— Покровское направление, районы Доброполье, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции. Защищаем позиции и на всех других направлениях фронта, и это самый весомый результат для нашего государства, — сказал Зеленский.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции Мидас, в рамках которой было проведено более 70 обысков.

По данным следствия, организаторы коррупционной схемы получали до 15% стоимости контрактов государственного предприятия Энергоатом в виде неправомерной выгоды.

Эти откаты платили контрагенты компании, которым такое условие навязывалось участниками схемы.

В целом, по подсчетам детективов, организаторам удалось “отмыть” около $100 млн.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Энергоатом сотрудничает со следственными органами и предоставляет все необходимые документы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.