Президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ та САП у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що кожен, хто був залучений до корупційних схем, має отримати належну процесуальну відповідь.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський про розслідування у сфері енергетики

– Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, – зазначив президент.

За словами Зеленського, чиновники, які брали участь у корупційних схемах, повинні бути притягнуті до відповідальності.

– Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату, – заявив глава держави.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив Суспільному про необхідність покарання учасників корупційних схем.

– Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення – мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це, – зазначив він.

Радник уточнив, що поки є тільки кілька відео від НАБУ. За його словами, як тільки з’являться юридичні деталі, Офіс президента буде підтримувати й “інші процесуальні дії”.

Про ситуацію на фронті

Президент повідомив, що отримав доповіді про ситуацію на фронті.

Зеленський наголосив, що “жодного значного результату в окупанта немає”, і це “надзвичайно важливо”.

– Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції. Захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції Мідас, у межах якої відбулося понад 70 обшуків.

За даними слідства, організатори корупційної схеми отримували до 15% вартості контрактів державного підприємства Енергоатом у вигляді неправомірної вигоди.

Ці відкати сплачували контрагенти компанії, яким така умова нав’язувалася учасниками схеми.

Загалом, за підрахунками детективів, організаторам вдалося “відмити” близько $100 млн.

Міністерка енергетики Світлана Грінчук заявила, що Енергоатом співпрацює зі слідчими органами та надає всі необхідні документи.

