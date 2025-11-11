Наглядова рада НАЕК Енергоатом оголосила про проведення спеціального засідання через корупційний скандал.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії.

Корупційний скандал в Енергоатомі: що відомо

У компанії наголосили, що ситуацію сприймають надзвичайно серйозно.

Наглядова рада має намір всебічно оцінити події, ініціювати незалежну перевірку операцій, які викликали підозри, а також провести аудит внутрішніх процедур і систем контролю, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

В Енергоатомі наголосили на відданості принципам прозорості, підзвітності та високих стандартів доброчесності та готовності співпрацювати з органами влади.

Розслідування НАБУ і САП у сфері енергетики

Скандал у Енергоатомі є частиною ширшої антикорупційної операції, яку проводять Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За даними слідства, 10 листопада НАБУ провело обшуки в Енергоатомі, у приміщеннях бізнесмена Тимура Міндіча та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У сфері енергетики діяла організована злочинна група, до складу якої входили чинні та колишні посадовці, відомий бізнесмен та інші особи.

Учасники схеми контролювали стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, та використовували офіс у центрі Києва для легалізації незаконно отриманих коштів.

Через цей офіс проходили близько $100 млн, велась “чорна бухгалтерія” та організовувалося відмивання грошей через мережу іноземних компаній.

Пізніше у Верховній Раді було зареєстровано два проєкти постанов щодо звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Ініціатором внесення документів виступив народний депутат із фракції Голос Ярослав Железняк.

Він заявив, що Галущенка пропонується звільнити через системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики, а Гринчук — через нібито зв’язки з бізнесменом Тимуром Міндічем та представлення його інтересів у уряді.

Сама Світлана Гринчук у коментарях для ЗМІ наголосила, що Енергоатом повністю співпрацює з правоохоронними органами, надає всі необхідні документи та не чинить перешкод розслідуванню.

Міністра енергетики вона визначила як прихильника нульової толерантності до корупції, зазначивши, що всі винні, якщо їхня провина буде доведена, повинні нести відповідальність.

Гринчук також спростувала інформацію про те, що Ігор Миронюк є її радником, підкресливши, що раніше вона сама була заступницею Галущенка.

