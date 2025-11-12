Карта боевых действий на 12 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 217 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 44 управляемые бомбы.
Кроме этого, осуществили 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3965 дронов-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 12 ноября 2025
Ситуация в Украине на 12 ноября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник осуществил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Одрадное и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.
На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степовое, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Солодкого.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Солодкое и Даниловка.
На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.
За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери врага на 12 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 154 180 (+1 000) человек;
- танков – 11 342;
- боевых бронированных машин – 23 556 (+3);
- артиллерийских систем – 34 379 (+13);
- РСЗО – 1 540 (+1);
- средств ПВО – 1 240 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);
- специальной техники – 3 993 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.