С начала прошедших суток произошло 217 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 44 управляемые бомбы.

Кроме этого, осуществили 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3965 дронов-камикадзе.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 12 ноября 2025

Ситуация в Украине на 12 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник осуществил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Одрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степовое, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Солодкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Солодкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери врага на 12 ноября 2025 года

личного состава – около 1 154 180 (+1 000) человек;

танков – 11 342;

боевых бронированных машин – 23 556 (+3);

артиллерийских систем – 34 379 (+13);

РСЗО – 1 540 (+1);

средств ПВО – 1 240 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);

специальной техники – 3 993 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

