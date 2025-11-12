Від початку минулої доби відбулося 217 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби.

Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 12 листопада 2025

Ситуація в Україні на 12 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога на 12 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 154 180 (+1 000) осіб;

танків – 11 342;

бойових броньованих машин – 23 556 (+3);

артилерійських систем – 34 379 (+13);

РСЗВ – 1 540 (+1);

засобів ППО – 1 240 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);

спеціальної техніки – 3 993 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

