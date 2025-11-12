Бизнесмен Тимур Миндич законно пересек границу государства и сбежал из Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба по результатам собственной проверки.

Как Миндич сбежал из Украины: объяснение пограничников

Ведомство утверждает, что провело проверку относительно пересечения границы Тимуром Миндичем, учитывая общественный резонанс, связанный с этим событием.

Тогда СМИ писали о том, что Миндич якобы выехал незаконно, однако по результатам проверки Госпогранслужбы оказалось, что законных причин отказать бизнесмену в пересечении границы не было.

– Пересечение границы данным гражданином происходило законно. Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии, – говорится в сообщении.

Также пограничники сообщают, что не имели установленных ограничений или поручений о запрете выезда для Миндича из Украины.

Кроме того, по их данным, бизнесмен на момент выезда не находился в розыске.

Там отмечают, что обеспечивали и продолжают обеспечивать меры пограничного контроля при оформлении граждан в пунктах пропуска в соответствии с определенными Правилами и предоставленными полномочиями.

Источник : Госпогранслужба

