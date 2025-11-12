Бізнесмен Тимур Міндіч законно перетнув кордон держави та втік з України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба за результатами власної перевірки.

Як Міндіч втік з України: пояснення прикордонників

Відомство стверджує, що провело перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем, зважаючи на суспільний резонанс, пов’язаний з цією подією.

Зараз дивляться

Тоді ЗМІ писали про те, що Міндіч нібито виїхав незаконно, однак за результатами перевірки Держприкордонслужби виявилось, що законних причин відмовити бізнесмену в перетині кордону не було.

– Перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності, – йдеться у повідомленні.

Також прикордонники повідомляють, що не мали встановлених обмежень або доручень про заборону виїзду для Міндіча з України.

Крім того, за їхніми даними, бізнесмен на момент виїзду не знаходився у розшуку.

Там наголошують, що забезпечували та продовжують забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених Правил та наданих повноважень.

Джерело : Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.