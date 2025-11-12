Исполнительный директор по безопасности НАЭК Энергоатом Игорь Фурсенко с марта 2025 года работает администратором в компании Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты Фламинго. Благодаря этой работе у Игоря Фурсенко есть отсрочка от мобилизации, а также возможность выезжать за границу.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Фурсенко работает на производителя ракет Фламинго

По словам прокурора САП, Игорь Фурсенко имеет заграничные паспорта и с января 2018 года по август 2025 года 26 раз выезжал за пределы Украины.

Прокурор также сообщила, что Игорь Фурсенко устроился работать в украинскую оборонную компанию Fire Point и благодаря этому получил отсрочку от мобилизации. Во время судебного заседания прокурор САП привела фрагмент телефонного разговора, где Фурсенко сообщил об этом своей жене.

Согласно официальным данным, Фурсенко работает в Fire Point администратором с 19 марта 2025 года.

В САП подчеркнули, что имеют все основания утверждать, что Игорь Фурсенко будет скрываться от правоохранительных органов. Поэтому мерой пресечения для него должно быть содержание под стражей в соответствии со статьей 177 Уголовного процессуального кодекса.

По словам прокурора САП, подозреваемому грозит тюремный срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

На заседании ВАКС избрал Игорю Фурсенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в 95 млн грн.

По данным следствия, Игорь Фурсенко был бухгалтером бэк-офиса по легализации денег. На пленках НАБУ Фурсенко фигурирует как Рёшик. Защитники Фурсенко будут подавать апелляцию.

Наблюдательный совет Энергоатома проведет специальное заседание из-за коррупционного скандала.

По словам главы правительства Украины Юлии Свириденко, часть руководства НАЭК Энергоатом отстранена от работы.

