Начался 1 359-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Противник осуществил 3 ракетных и 36 авиаударов, сбросил 84 управляемые авиабомбы, провел 3901 обстрел, в том числе 130 — из РСЗО, и применил 3762 дрона-камикадзе.

Под авиаударами в частности были Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области. В то же время Силы обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и два важных объекта противника.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 13 ноября 2025

Ситуация в Украине на 13 ноября 2025

Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, ослабляя его наступательный потенциал.

Наиболее активные боевые действия продолжались:

  • на Южно-Слобожанском направлении — 18 столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Григоровки;
  • на Купянском — 9 атак возле Петропавловки, Песчаного и Богуславки;
  • на Лиманском — 32 атаки в районах Редкодуба, Грековки, Заречного, Лимана;
  • на Константиновском — враг 24 раза атаковал наши позиции возле Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра;
  • на Покровском — 81 атака РФ возле Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Новониколаевки;
  • на Александровском — 15 штурмов вблизи Андреевки-Клевцового, Сичневого, Степного;
  • на Гуляйпольском — 6 атак возле Зеленого Гая;
  • на Ореховском — 5 попыток продвижения возле Приморского и Новоданиловки;
  • на Приднепровском — 2 безуспешные попытки врага продвинуться в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери РФ на 13 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;
  • танков – 11 343 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
  • артиллерийских систем – 34 388 (+9);
  • РСЗО – 1 540 (+0);
  • средств ПВО – 1 242 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
  • крылатых ракет – 3 926;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
  • специальной техники – 3 996 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

головне за ніч 13 листопада

