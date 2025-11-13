Начался 1 359-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Противник осуществил 3 ракетных и 36 авиаударов, сбросил 84 управляемые авиабомбы, провел 3901 обстрел, в том числе 130 — из РСЗО, и применил 3762 дрона-камикадзе.

Под авиаударами в частности были Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области. В то же время Силы обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и два важных объекта противника.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 13 ноября 2025

Ситуация в Украине на 13 ноября 2025

Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, ослабляя его наступательный потенциал.

Наиболее активные боевые действия продолжались:

на Южно-Слобожанском направлении — 18 столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Григоровки;

— 18 столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Григоровки; на Купянском — 9 атак возле Петропавловки, Песчаного и Богуславки;

— 9 атак возле Петропавловки, Песчаного и Богуславки; на Лиманском — 32 атаки в районах Редкодуба, Грековки, Заречного, Лимана;

— 32 атаки в районах Редкодуба, Грековки, Заречного, Лимана; на Константиновском — враг 24 раза атаковал наши позиции возле Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра;

— враг 24 раза атаковал наши позиции возле Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра; на Покровском — 81 атака РФ возле Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Новониколаевки;

— 81 атака РФ возле Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Новониколаевки; на Александровском — 15 штурмов вблизи Андреевки-Клевцового, Сичневого, Степного;

— 15 штурмов вблизи Андреевки-Клевцового, Сичневого, Степного; на Гуляйпольском — 6 атак возле Зеленого Гая;

— 6 атак возле Зеленого Гая; на Ореховском — 5 попыток продвижения возле Приморского и Новоданиловки;

— 5 попыток продвижения возле Приморского и Новоданиловки; на Приднепровском — 2 безуспешные попытки врага продвинуться в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери РФ на 13 ноября 2025 года

личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;

танков – 11 343 (+2);

боевых бронированных машин – 23 567 (+11);

артиллерийских систем – 34 388 (+9);

РСЗО – 1 540 (+0);

средств ПВО – 1 242 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);

специальной техники – 3 996 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

