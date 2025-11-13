Карта боевых действий на 13 ноября 2025 года – ситуация на фронте
Начался 1 359-й день полномасштабной агрессии РФ против Украины.
За прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Противник осуществил 3 ракетных и 36 авиаударов, сбросил 84 управляемые авиабомбы, провел 3901 обстрел, в том числе 130 — из РСЗО, и применил 3762 дрона-камикадзе.
Под авиаударами в частности были Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области. В то же время Силы обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и два важных объекта противника.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 13 ноября 2025
Ситуация в Украине на 13 ноября 2025
Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и технике, ослабляя его наступательный потенциал.
Наиболее активные боевые действия продолжались:
- на Южно-Слобожанском направлении — 18 столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Григоровки;
- на Купянском — 9 атак возле Петропавловки, Песчаного и Богуславки;
- на Лиманском — 32 атаки в районах Редкодуба, Грековки, Заречного, Лимана;
- на Константиновском — враг 24 раза атаковал наши позиции возле Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра;
- на Покровском — 81 атака РФ возле Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Новониколаевки;
- на Александровском — 15 штурмов вблизи Андреевки-Клевцового, Сичневого, Степного;
- на Гуляйпольском — 6 атак возле Зеленого Гая;
- на Ореховском — 5 попыток продвижения возле Приморского и Новоданиловки;
- на Приднепровском — 2 безуспешные попытки врага продвинуться в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Потери РФ на 13 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;
- танков – 11 343 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
- артиллерийских систем – 34 388 (+9);
- РСЗО – 1 540 (+0);
- средств ПВО – 1 242 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
- специальной техники – 3 996 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.