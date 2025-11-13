Эта ночь для Украины была относительно спокойной в плане российских атак по сравнению с предыдущими днями.

В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с Украиной о потребностях Киева в энергетическом секторе, а президент Владимир Зеленский поговорил с сенаторами США.

Что произошло в Украине и мире ночью 13 ноября 2025 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Спокойная ночь для Киева

Этой ночью киевляне спали спокойно, поскольку в Киеве не объявляли воздушную тревогу. В то же время в других городах Украины – в Сумской, Запорожской и Одесской областях – была угроза вражеских БпЛА. В то же время о последствиях запуска Россией дронов по этим областям не сообщалось.

Утром 13 ноября на Одесскую область снова летит группа российских беспилотников, ее фиксируют в направлении н.п. Сарата, Васильковка, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Рубио о переговорах с Украиной по энергетике

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США ведут переговоры с Украиной о потребностях Киева, чтобы помочь украинцам пережить зиму и защитить энергетическую инфраструктуру.

По словам Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.

— Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет, — резюмировал Рубио во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

Также госсекретарь заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении новых санкций против России, отметив, что уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании и что следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Зеленский пообщался с сенаторами

Президент Владимир Зеленский поговорил с сенаторами — Линди Грэмом, Джинн Шахином, Ричардом Блюменталем, Эми Клобучаром, Шелдоном Вайтгаузом, Майклом Беннетом, Адамом Шиффом и Ричардом Дурбиным.

Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, усилении ПВО и наших потребностях в оружии.

— Содержательно обсудили и увеличение давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты в Конгрессе США. Искренне благодарен за работу сенаторов в этом направлении, и очень важно реализовывать все для приближения мира, — написал Зеленский в Telegram.

Также подробно говорили и о работе по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и работе первой леди США Мелании Трамп в этом вопросе.

Британия предоставит Украине пакет энергетической помощи

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания объявила о новом пакете энергетической помощи для украинцев.

— В условиях, когда Россия увеличивает количество атак на мирное население и критическую инфраструктуру, такая солидарность чрезвычайно важна, — подчеркнул глава государства.

Также британское правительство объявило о планах запретить морские услуги для российского сжиженного природного газа.

По мнению президента Владимира Зеленского, этот шаг только усилит давление и заставит Россию заплатить за войну.

Завершение шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, что официально завершает самое длительное в истории страны приостановление его работы, сообщает CNN.

Голосование в нижней палате Конгресса продемонстрировало поддержку законопроекта со стороны почти всех членов Республиканской партии, к которым присоединились шесть демократов.

Принятый документ предусматривает временное финансирование, которое продлится до 30 января. Это означает, что Конгрессу придется снова возвращаться к бюджетным переговорам в конце января.

В то же время законопроект содержит важное положение, которое обеспечивает финансирование для ключевых правительственных программ и агентств до конца 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.