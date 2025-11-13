События ночи 13 ноября: без взрывов в Киеве, завершение шатдауна в США и заявление Рубио
- В Киеве этой ночью было спокойно - в столице не объявляли воздушную тревогу и не раздавались взрывы. В то же время для Запорожской, Одесской, Николаевской и Полтавской областей была угроза БпЛА.
- Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах с Украиной по защите энергетической инфраструктуры нашей страны.
Эта ночь для Украины была относительно спокойной в плане российских атак по сравнению с предыдущими днями.
В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с Украиной о потребностях Киева в энергетическом секторе, а президент Владимир Зеленский поговорил с сенаторами США.
Что произошло в Украине и мире ночью 13 ноября 2025 года
Спокойная ночь для Киева
Этой ночью киевляне спали спокойно, поскольку в Киеве не объявляли воздушную тревогу. В то же время в других городах Украины – в Сумской, Запорожской и Одесской областях – была угроза вражеских БпЛА. В то же время о последствиях запуска Россией дронов по этим областям не сообщалось.
Утром 13 ноября на Одесскую область снова летит группа российских беспилотников, ее фиксируют в направлении н.п. Сарата, Васильковка, сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Рубио о переговорах с Украиной по энергетике
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США ведут переговоры с Украиной о потребностях Киева, чтобы помочь украинцам пережить зиму и защитить энергетическую инфраструктуру.
По словам Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.
— Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет, — резюмировал Рубио во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.
Также госсекретарь заявил, что Вашингтон практически достиг предела во введении новых санкций против России, отметив, что уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании и что следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.
Зеленский пообщался с сенаторами
Президент Владимир Зеленский поговорил с сенаторами — Линди Грэмом, Джинн Шахином, Ричардом Блюменталем, Эми Клобучаром, Шелдоном Вайтгаузом, Майклом Беннетом, Адамом Шиффом и Ричардом Дурбиным.
Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, усилении ПВО и наших потребностях в оружии.
— Содержательно обсудили и увеличение давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты в Конгрессе США. Искренне благодарен за работу сенаторов в этом направлении, и очень важно реализовывать все для приближения мира, — написал Зеленский в Telegram.
Также подробно говорили и о работе по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и работе первой леди США Мелании Трамп в этом вопросе.
Британия предоставит Украине пакет энергетической помощи
Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания объявила о новом пакете энергетической помощи для украинцев.
— В условиях, когда Россия увеличивает количество атак на мирное население и критическую инфраструктуру, такая солидарность чрезвычайно важна, — подчеркнул глава государства.
Также британское правительство объявило о планах запретить морские услуги для российского сжиженного природного газа.
По мнению президента Владимира Зеленского, этот шаг только усилит давление и заставит Россию заплатить за войну.
Завершение шатдауна в США
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном финансировании федерального правительства, что официально завершает самое длительное в истории страны приостановление его работы, сообщает CNN.
Голосование в нижней палате Конгресса продемонстрировало поддержку законопроекта со стороны почти всех членов Республиканской партии, к которым присоединились шесть демократов.
Принятый документ предусматривает временное финансирование, которое продлится до 30 января. Это означает, что Конгрессу придется снова возвращаться к бюджетным переговорам в конце января.
В то же время законопроект содержит важное положение, которое обеспечивает финансирование для ключевых правительственных программ и агентств до конца 2026 года.