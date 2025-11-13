Розпочалася 1 359-та доба повномасштабної агресії РФ проти України.

Минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Противник здійснив 3 ракетні та 36 авіаударів, скинув 84 керовані авіабомби, провів 3901 обстріл, зокрема 130 — із РСЗВ, і застосував 3762 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, Варварівка та Зелений Гай Запорізької області. Водночас Сили оборони уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та два важливі об’єкти противника.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

Ситуація в Україні на 13 листопада 2025

Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат у живій силі та техніці, послаблюючи його наступальний потенціал.

Найактивніші бойові дії тривали:

на Південно-Слобожанському напрямку — 18 зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Григорівки;

— 18 зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Григорівки; на Куп’янському — 9 атак біля Петропавлівки, Піщаного та Богуславки;

— 9 атак біля Петропавлівки, Піщаного та Богуславки; на Лиманському — 32 атаки в районах Рідкодуба, Греківки, Зарічного, Лимана;

— 32 атаки в районах Рідкодуба, Греківки, Зарічного, Лимана; на Костянтинівському — 24 рази атакував наші позиції біля Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру;

— 24 рази атакував наші позиції біля Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру; на Покровському — 81 атаку РФ біля Новоекономічного, Мирнограда, Удачного, Новомиколаївки;

— 81 атаку РФ біля Новоекономічного, Мирнограда, Удачного, Новомиколаївки; на Олександрівському — 15 штурмів поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Степового;

— 15 штурмів поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Степового; на Гуляйпільському — 6 атак біля Зеленого Гаю;

— 6 атак біля Зеленого Гаю; на Оріхівському — 5 спроб просування біля Приморського та Новоданилівки;

— 5 спроб просування біля Приморського та Новоданилівки; на Придніпровському — 2 безуспішні спроби ворога просунутись у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати РФ на 13 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 154 180 (+1 180) осіб;

танків – 11 343 (+2);

бойових броньованих машин – 23 567 (+11);

артилерійських систем – 34 388 (+9);

РСЗО – 1 540 (+0);

засобів ППО – 1 242 (+2);

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);

спеціальної техніки – 3 996 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

