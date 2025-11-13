Ночью 13 ноября украинские ракеты и дроны поразили ряд важных объектов россиян в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Видео боевой работы продемонстрировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Удары ракетами Фламинго и дронами по объектам в РФ и на ВОТ

Для нанесения комплексных ударов, объясняют в Генштабе ВСУ, применяют ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты различных типов.

Ночью, в частности, были запущены ряд средств дальнего поражения, в частности отечественные разработки Фламинго, Барс и Лютый.

Удары Силы обороны нанесли по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Так, во временно оккупированном Крыму зафиксировано попадание по:

предприятию хранения нефтепродуктов Морской нефтяной терминал;

стоянке вертолетов, местах хранения и подготовки БпЛА на аэродроме Кировское;

радиолокационной станции противовоздушной обороны в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражены:

нефтебаза в районе Бердянска;

передовые пункты управления 5 общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии РФ.

Также поражены объекты на территории Российской Федерации.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

