В Генштабе показали, как ракеты Фламинго и дроны поражали объекты в РФ и на ВОТ
- Несколько десятков объектов в РФ и на временно оккупированной территории Украины ночью 13 ноября поражены украинским оружием, в частности разработками Фламинго, Барс и Лютый.
- Поражения зафиксированы во временно захваченном Крыму, на оккупированной части Запорожской области и в России.
Ночью 13 ноября украинские ракеты и дроны поразили ряд важных объектов россиян в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.
Видео боевой работы продемонстрировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Удары ракетами Фламинго и дронами по объектам в РФ и на ВОТ
Для нанесения комплексных ударов, объясняют в Генштабе ВСУ, применяют ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты различных типов.
Ночью, в частности, были запущены ряд средств дальнего поражения, в частности отечественные разработки Фламинго, Барс и Лютый.
Удары Силы обороны нанесли по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.
Так, во временно оккупированном Крыму зафиксировано попадание по:
- предприятию хранения нефтепродуктов Морской нефтяной терминал;
- стоянке вертолетов, местах хранения и подготовки БпЛА на аэродроме Кировское;
- радиолокационной станции противовоздушной обороны в районе Евпатории.
На временно оккупированной территории Запорожской области поражены:
- нефтебаза в районе Бердянска;
- передовые пункты управления 5 общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии РФ.
Также поражены объекты на территории Российской Федерации.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.
