У Генштабі показали, як ракети Фламінго і дрони уражали об’єкти у РФ та на ТОТ
- Кілька десятків об’єктів у РФ та на тимчасово окупованій території України вночі 13 листопада уражено українською зброєю, зокрема розробками Фламінго, Барс та Лютий.
- Ураження зафіксовані в тимчасово захопленому Криму, на окупованій частині Запорізької області та в Росії.
Уночі 13 листопада українські ракети та дрони уразили низку важливих об’єктів росіян у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
Відео бойової роботи продемонстрували в Генеральному штабі Збройних сил України.
Удари ракетами Фламінго та дронами по об’єктах у РФ та на ТОТ
Для завдання комплексних ударів, пояснюють у Генштабі ЗСУ, застосовують ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів.
Уночі, зокрема, були пуски низки засобів дальнього ураження, зокрема вітчизняними розробками Фламінго, Барс та Лютий.
Ударів Сили оборони завдали по кількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.
Так, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання по:
- підприємству зберігання нафтопродуктів Морской нефтяной терминал;
- стоянці гелікоптерів, місцях зберігання й підготовки БпЛА на аеродромі Кіровське;
- радіолокаційній станції протиповітряної оборони в районі Євпаторії.
На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено:
- нафтобазу в районі Бердянська;
- передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії РФ.
Також уражені об’єкти на території Російської Федерації.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.
