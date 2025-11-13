Уночі 13 листопада українські ракети та дрони уразили низку важливих об’єктів росіян у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Відео бойової роботи продемонстрували в Генеральному штабі Збройних сил України.

Удари ракетами Фламінго та дронами по об’єктах у РФ та на ТОТ

Для завдання комплексних ударів, пояснюють у Генштабі ЗСУ, застосовують ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів.

Зараз дивляться

Уночі, зокрема, були пуски низки засобів дальнього ураження, зокрема вітчизняними розробками Фламінго, Барс та Лютий.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ударів Сили оборони завдали по кількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Так, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання по:

підприємству зберігання нафтопродуктів Морской нефтяной терминал;

стоянці гелікоптерів, місцях зберігання й підготовки БпЛА на аеродромі Кіровське;

радіолокаційній станції протиповітряної оборони в районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено:

нафтобазу в районі Бердянська;

передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії РФ.

Також уражені об’єкти на території Російської Федерації.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.