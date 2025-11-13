Украина и США совместно начали производить дроны-перехватчики – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе с Соединенными Штатами начала производить дроны-перехватчики.
Об этом сообщает Bloomberg.
Совместное производство дронов-перехватчиков
Зеленский надеется, что в будущем совместное американо-украинское производство дронов-перехватчиков только расширится.
– Американо-украинское производство, совместное производство. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше, – подчеркнул президент.
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно запугивает Европу вторжением дронов и истребителей в воздушное пространство НАТО. Это привело к тому, что лидеры ЕС стали неохотно посылать системы противовоздушной обороны в Украину.
– Я думаю, он их напугал. Это было его целью, и он ее достиг. Это было, без сомнения, психологическое запугивание, – сказал Зеленский.
Ранее Факты ICTV рассказывали, где в Европе фиксировались неизвестные дроны и как европейские страны реагировали на эти инциденты.