Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе с Соединенными Штатами начала производить дроны-перехватчики.

Об этом сообщает Bloomberg.

Совместное производство дронов-перехватчиков

Зеленский надеется, что в будущем совместное американо-украинское производство дронов-перехватчиков только расширится.

– Американо-украинское производство, совместное производство. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше, – подчеркнул президент.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно запугивает Европу вторжением дронов и истребителей в воздушное пространство НАТО. Это привело к тому, что лидеры ЕС стали неохотно посылать системы противовоздушной обороны в Украину.

– Я думаю, он их напугал. Это было его целью, и он ее достиг. Это было, без сомнения, психологическое запугивание, – сказал Зеленский.

