Из-за постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Кабмин организовал координационный штаб, который будет отвечать за стабильную мобильную связь и интернет в периоды отключений электроэнергии.

Это необходимо для обеспечения работы сетей, от которых зависит сигнал воздушной тревоги, вызов скорой помощи и связь в чрезвычайных ситуациях.

Новый центр объединит действия правительства, местных властей, операторов и силовых структур. Возглавит его первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как будет работать штаб

Команда будет координировать работу сетей во время отключений электричества и следить за их готовностью переходить на автономное питание.

Также штаб будет отслеживать ситуацию в регионах и передавать Кабмину оперативные рекомендации.

Чтобы избежать задержек, правительство готовит новые правила взаимодействия: операторы быстрее будут получать топливо для генераторов, технические бригады будут иметь беспрепятственный доступ к поврежденным объектам, а критические вопросы будут решаться без бюрократии.

Кто вошел в состав

К штабу присоединились представители мобильных операторов Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell, заместитель министра энергетики, председатель НКРЭКУ, а также представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР и ГСЧС.

К работе подключаются руководители областных военных администраций и Нацкомиссия по вопросам связи.

Источник : Министерство цифровой трансформации

