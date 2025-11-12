Великобритания предоставит Украине новый пакет энергетической помощи – Зеленский
- Великобритания согласовала новый пакет энергетической помощи Украине.
- Правительство страны планирует запретить морские услуги для российского сжиженного природного газа.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания сегодня объявила о новом пакете энергетической помощи для украинцев.
Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.
Энергетическая помощь от Великобритании
Президент поблагодарил Великобританию и главу правительства Кира Стармера за продолжение помощи.
– В условиях, когда Россия увеличивает количество атак на мирное население и критическую инфраструктуру, такая солидарность чрезвычайно важна, – подчеркнул глава государства.
Также британское правительство объявило о планах запретить морские услуги для российского сжиженного природного газа.
По мнению президента Владимира Зеленского, этот шаг только усилит давление и заставит Россию заплатить за войну. Глава государства надеется на скорейшее внедрение всех этих мер.
3 ноября сообщалось, что Великобритания недавно передала Вооруженным силам Украины новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.
В октябре министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что начата подготовка к потенциальному развертыванию британских военных в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.