Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания сегодня объявила о новом пакете энергетической помощи для украинцев.

Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Энергетическая помощь от Великобритании

Президент поблагодарил Великобританию и главу правительства Кира Стармера за продолжение помощи.

– В условиях, когда Россия увеличивает количество атак на мирное население и критическую инфраструктуру, такая солидарность чрезвычайно важна, – подчеркнул глава государства.

Также британское правительство объявило о планах запретить морские услуги для российского сжиженного природного газа.

По мнению президента Владимира Зеленского, этот шаг только усилит давление и заставит Россию заплатить за войну. Глава государства надеется на скорейшее внедрение всех этих мер.

3 ноября сообщалось, что Великобритания недавно передала Вооруженным силам Украины новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

В октябре министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что начата подготовка к потенциальному развертыванию британских военных в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

