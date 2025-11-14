Украина находится в контакте с Конгрессом США по поводу расследования в операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии NBC News.

Коррупция в энергетике: что говорят в США

– Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления, – сказала она, отвечая на вопрос об информировании американских законодателей о расследовании.

Стефанишина уточнила, что хотя в деле фигурируют два члена правительства, они не подчиняются непосредственно «администрации» Зеленского.

Она добавила, что чиновники пока отстранены, а вопрос их отставки рассмотрит Верховная Рада на следующей неделе.

Дипломат подчеркнула, что считает важным, что в Украине функционирует действенная институциональная система, и безнаказанности нет места. Она добавила, что хотя ситуация неприятная, в истории Украины подобного еще не случалось, и это свидетельствует об эффективности созданных антикоррупционных механизмов.

Что известно о деле о хищении в Энергоатоме

10 ноября НАБУ объявило о масштабной операции Мидас по разоблачению коррупции в энергетической сфере — было проведено более 70 обысков.

По данным следствия, группа лиц, среди которых советник экс-министра энергетики под псевдонимом “Рокет”, исполнительный директор Энергоатома по безопасности “Тенор” и бизнесмен, отмыла около $100 млн. В Энергоатоме заверили, что сотрудничают со следователями и предоставляют все необходимые материалы.

В тот же день СМИ сообщили об обысках у бизнесмена Тимура Миндича. Позже СМИ писали, что он мог покинуть страну ранее. Всего по делу были арестованы пять из семи фигурантов.

